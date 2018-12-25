Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин объявил, что уходит из большого спорта и 29 декабря проведет последнюю гонку в своей профессиональной карьере.
«Я принял серьезное решение, что на этом моя профессиональная спортивная карьера заканчивается. Одна из причин - когда в 2018 году нас не пригласили на Олимпиаду 2018 года. Мы были хорошо готовы к этому старту. Время и возраст удачно подходили, и мы бы удачно выступили, но мы не поехали на Олимпиаду», — сказал Шипулин на пресс-конференции, передает «Интерфакс».