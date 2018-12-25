Против экс-руководителей «ФК Открытие» возбудили уголовное дело

В отношении бывшего руководства «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц расследуется уголовное дело. Как рассказал «Ведомостям» председатель правления банка Михаил Задорнов, Следственный комитет возбудил дело весной 2018 года после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие». Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал.

Газета пишет, что дело связано со сделками, которые прошли незадолго до того, как 29 августа 2017 года ЦБ забрал «ФК Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора. За 20 дней до этого банк купил облигации «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «ФК Открытие» и выкупили облигации по договорам репо, следует из постановления московского арбитража.

Банк эти сделки оспорил. «Два суда, две инстанции мы уже выиграли — по замене кредитов с залогами 34 млрд руб. на балансе «ФК Открытие» на бумаги структур O1 Group. Такая же операция на 22 млрд руб. была проведена на балансе «Рост банка», — сказал Задорнов.