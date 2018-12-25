«Останкино» взыскивает долги с «Первого канала» через суд

Телецентр «Останкино» подал два иска к «Первому каналу» — на 89,46 млн руб. и 73,96 млн руб. Как пояснил «Коммерсанту» представитель телецентра Денис Назаров, «задолженность канала и его субподрядчиков достигла критического значения, что ставит под угрозу работу телецентра».

В октябре—ноябре зарегистрировано 11 исков от «Останкино» к главному подрядчику «Первого канала», группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Их общая сумма — 62,74 млн руб.; в декабре суд уже удовлетворил крупнейший из исков на 39,9 млн руб. Собеседник «Ъ», знакомый с претензиями, пояснил, что «Первый» должен за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. По его словам, два иска телецентр подал по долгу за июль, «чтобы обозначить ситуацию», а общая задолженность «Первого» и его подрядчиков перед «Останкино» превышает 1 млрд руб.

«Красный квадрат» арендует в телецентре помещения под офисы, студии для съемок и заказывает технические услуги, но «Первый» платит ему «все хуже», и долг перед телецентром, соответственно, растет. «В этом году государство дало «Первому» меньше субсидий, а затрат стало больше: показ Олимпиады, ЧМ-2018, военно-морской парад в Петербурге и прямые эфиры перед выборами»,— пояснил источник «Ъ» среди подрядчиков канала.

«Первый канал» испытывает трудности с 2014 года. Аналитики PwC в докладе, подготовленном по заказу совета директоров канала, подсчитали, что для стабилизации финансового состояния ему требуется господдержка по 6,5 млрд руб. в 2018–2021 годах и по 5 млрд руб. в 2022–2025 годах. В 2017 году «Первый» получил около 8 млрд руб. субсидий, а в 2018-м — 3,5 млрд руб.