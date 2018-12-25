Россияне все больше кредитуются для покупки подарков

Количество микрокредитов, взятых россиянами на подарки к Новому году, в декабре 2018 года по сравнению с декабрем прошлого оказалось в два раза большим. Такие данные компании SmartCredit приводит РБК.

Рост микрокредитования зафиксирован более чем в 80 регионах, больше всего займов помимо Москвы и Санкт-Петербурга берут в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. Чаще других (44,6%) заемные средства на подарки используют люди до 30 лет. ​



Рост числа займов подтвердили и другие микрофинансовые организации. Директор по маркетингу «МигКредита» Надежда Денисова отметила, что средний размер новогоднего займа составляет 45 тыс. руб.

Согласно ежегодному опросу Deloitte о потребительских расходах на Новый год и Рождество, из всего «новогоднего бюджета» на подарки люди планируют направить 42%. ​В топ-5 самых желанных подарков россиян входят деньги, путешествия, смартфон, компьютер и парфюмерия.