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К юбилею зонда «Марс-Экспресс» Европейское космическое агентство опубликовало фото ледника на Марсе

24.12.2018

Европейское космическое агентство опубликовало снимок с борта аппарата «Марс-Экспресс», на котором виден ледник, занимающий практически все дно 80-километрового кратера Королев в северном полушарии красной планеты. Как пишет N+1, это наглядный пример «холодной ловушки» — места, в котором долгое время может сохраняться лед. Предполагается, что в подобных «холодных ловушках» в приполярных зонах Луны также может сохраняться водяной лед.

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Снимок кратера Королев был выложен на сайте ESA в честь очередного юбилея зонда «Марс-Экспресс»: он вышел на околомарсианскую орбиту 15 лет назад, 25 декабря 2003 года.

Диаметр кратера Королев около 84 км, он находится на краю дюнного поля Олимпия (Olympia Undae), которое окружает северную полярную шапку Марса. Он довольно хорошо сохранился, и все его дно покрыто водяным льдом, он остается там круглый год, и его толщина в центре кратера достигает 1,8 км.

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