Главу колонии, где сидела Толоконникова, уволили за использование рабского труда

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко признал, что в мордовской ИК-14 людей заставляли трудиться в рабских условиях и «обшивать» заказы для личного обогащения начальника колонии.

«Ко мне пришло обращение от Багаевой Индиры Эдуардовны. Она отбывала наказание в колонии №14 республики Мордовия, там, где отбывала наказание Толоконникова, известная по Pussy Riot. Она обратилась с заявлением, что используется рабский труд. В принципе, то же, что говорила и Толоконникова. Что заставляют работать до часу ночи, что издеваются, что обшивают начальников, обшивают детей, приводят какие-то левые заказы, какие-то коммерсанты, то есть, творится полное беззаконие и в этой колонии точно используется рабский труд», — рассказал Максименко радио «Говорит Москва».

По его словам, данные факты подтвердились, когда в колонию с внезапной проверкой прибыли представители центрального аппарата ФСИН.

«Зашли в колонию и попытались ознакомиться с видеоархивом. Было предпринято сопротивление. Видеоархив стал уничтожаться прямо у них на глазах. И в дежурной части, и в центральном управлении стирались, удалялись файлы. Тогда сотрудники из Москвы смогли снять с находившихся на посту людей видеорегистраторы, и подняли те данные, которые на них», — сообщил Максименко.

В результате начальника ИК-14 Юрия Куприянова сняли с должности. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.