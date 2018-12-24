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Медведев сменил главу Росстата

24.12.2018

Глава Росстата Александр Суринов, возглавлявший ведомство с 2009 года, освобожден от должности по собственному желанию. Главой службы назначен Павел Малков, возглавлявший до этого департамент госуправления в Минэкономразвития России. Соответствующие распоряжения подписал премьер Дмитрий Медведев.

Президент Владимир Путин в апреле 2017 года подписал указ о передаче Росстата из подчинения правительству в ведение Минэкономразвития. Министерство также было наделено функцией по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, напоминает «Интерфакс».

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