Медведев сменил главу Росстата

Глава Росстата Александр Суринов, возглавлявший ведомство с 2009 года, освобожден от должности по собственному желанию. Главой службы назначен Павел Малков, возглавлявший до этого департамент госуправления в Минэкономразвития России. Соответствующие распоряжения подписал премьер Дмитрий Медведев.Президент Владимир Путин в апреле 2017 года подписал указ о передаче Росстата из подчинения правительству в ведение Минэкономразвития. Министерство также было наделено функцией по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, напоминает «Интерфакс».