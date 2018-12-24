Спутниковый оператор OneWeb предложил России долю в проекте в обмен на частоты

Американский спутниковый оператор OneWeb предложил России купить долю в проекте, который в ближайшие годы планирует покрыть весь мир спутниковым интернетом, в обмен на частоты для работы в стране. Как сообщает Reuters, топ-менеджеры OneWeb на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым предложили правительству подписать опционное соглашение с возможностью выкупа 12,5% проекта.

OneWeb уже больше года не может получить частоты для работы в России. Представитель ФСБ Владимир Садовников говорил в октябре, что OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях. Но, по данным источников Reuters, в случае покупки доли, Россия сможет ввести своего представителя в совет директоров компании и получить доступ к технической документации проекта.

Правительство пока не приняло решение о предложении OneWeb и по-прежнему обсуждает вопрос выделения частот и подписания соглашения о возможной покупке доли. OneWeb планирует создать сеть из 900 низкоорбитальных спутников для покрытия всего мира высокоскоростным интернетом к 2027 году. Первый запуск спутников должен состояться до февраля 2019 года.