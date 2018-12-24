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Орешкин: начало года будет сложным для российской экономики

24.12.2018

Глава Минэкономики России Максим Орешкин считает, что начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики. По его мнению, причиной этого будут как внешние, так и внутренние факторы: непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики, повышение НДС в стране. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает «КоммерсантЪ». По словам Орешкина, сдерживающим образом будет влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года и политика Банка России по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления.

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