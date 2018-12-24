В Москве открылась музей-квартира Солженицына

В квартире, расположенной на первом этаже корпуса 8 дома 12 на Тверской улице, где писатель Александр Солженицын жил до 12 февраля 1974 года, когда его арестовали после выхода романа «Архипелаг ГУЛАГ», открылся музей. В этой квартире он жил затем с 1994 по 2002 годы.

Экспозиция музея-квартиры рассказывает о жизни и творчестве Солженицына. Пространство делится на тематические секции: «Кухня Солженицыных», воссоздающая атмосферу жизни интеллигенции 1970-х годов, зал «Нобелиана», «Арест», «Работа над «Красным колесом», «Фотолаборатория 1970-х гг.», «Кабинет Солженицына 1990-х гг.», передает «Интерфакс» . В этом же доме под музей отдана еще одна квартира, где находится небольшая библиотека, будут проходить лекции, кинопоказы и занятия для детей.