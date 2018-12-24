Эксперты выявили у россиян запрос на миролюбивую внешнюю политику

Ценностные установки россиян за последние полгода изменились — на смену контрэлитному популизму пришел запрос на равенство всех перед законом, уважение и миролюбивую внешнюю политику. Об этом, как пишут «Ведомости», говорится в исследовании «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?», которое провели экономисты Михаил Дмитриев и Сергей Белановский, предсказавшие протесты 2011–2012 годов.

Среди основных ценностей идеальной России респонденты отмечают уважение, свободу, мир, экологию, научный прогресс и развитую промышленность, справедливость, процветающее население. Среди инструментальных ценностей — образование, равенство перед законом, медицину, достойную работу, культуру, изменение менталитета, честные выборы и развитие бизнеса.

58% респондентов сочли текущую международную политику России излишне агрессивной. При этом у россиян усиливается пессимизм в восприятии будущего страны: 46% опрошенных говорят, что положение в ближайшие пять лет ухудшится, еще 22% считают, что все останется так же. Россия через пять лет воспринимается как слабеющая и отстающая в развитии от других стран.