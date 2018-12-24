Мосгордума серьезно обновится за счет самовыдвиженцев

В 2019 году после выборов в Мосгордуму ее состав должен обновиться на 70–75%. Большинство действующих депутатов, избравшихся от «Единой России», не будут принимать участие в новых выборах, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на близкий к партии источник.

Сейчас 27 мест в Мосгордуме занимают депутаты, выдвигавшиеся в 2014 году от «Единой России», десять — самовыдвиженцы, которые шли под брендом «Моя Москва», но поддерживают мэра Сергея Собянина. На этот раз большинство провластных кандидатов пойдет на выборы самовыдвиженцами. От «Единой России» будут выдвигаться 10–20% кандидатов.

Среди новичков в МГД пойдут как представители бизнеса, так и НКО. Кандидатов будут искать среди известных людей и муниципальных депутатов.