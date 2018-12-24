Суд отказал в иске к директору ФСБ за его высказывания о Большом терроре

Савеловский суд Москвы отказал бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Игорю Степанову в иске к директору ФСБ России Александру Бортникову и «Российской газете». Бортников в интервью газете заявил, что массовые расстрелы во время Большого террора были «перегибами на местах». Степанов требовал опубликовать его мнение о массовых расстрелах. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Бортников в интервью говорил, что массовые репрессии 30-х годов ХХ века были результатом «перегибов в работе ОГПУ-НКВД на местах». По мнению Степанова, если все так и было, то чекисты «перегнули на местах миллионы раз». «Я хотел дать оценку этой попытки Бортникова оправдать органы НКВД и переложить ответственность с государства на конкретных исполнителей», — пояснил истец свою позицию «Коммерсанту».

В суде Степанов представил документы о своих репрессированных родных. Он потребовал от «Российской газеты» или представить доказательства, подтверждающие слова Бортникова, или опубликовать опровержение, но получил отказ. Представители редакции пояснили, что в интервью приведено личное мнение Бортникова. Представители ФСБ в суд не явились, а судья отказалась вызывать директора ведомства в качестве свидетеля.