Генпрокуратура начала проверку о пытках в колониях после вопроса Путину на пресс-конференции

Генпрокуратура России поручила прокуратурам регионов перепроверить все сообщения о пытках, которые произошли в российских колониях. В первую очередь речь идет о регионах, перечисленных корреспондентом Znak.com президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции, пишет издание.

20 декабря на большой пресс-конференции журналистка Анастасия Мельникова задала Путину вопрос о необходимости реформировать ФСИН. Она напомнила, что сообщения о пытках в колониях поступали из Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Саратовской областей, республики Хакассия, Забайкальского края, Ярославля. Кроме того, Мельникова вспомнила о привилегированных условиях для Вячеслава Цеповяза, члена «банды Цапков», отбывающего наказание в Амурской области.

Президент ответил, что «прежде всего этим должна заниматься прокуратура». «Те факты, которые всплывают, тем более пытки — недопустимы. Они должны пресекаться, а виновные должны быть наказаны. О том, чтобы сломать систему, тоже говорить неправильно. Ее нужно совершенствовать», — сказал Путин.