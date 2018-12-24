Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве 25 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 декабря посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
На переговорах особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.
На совещании, предваряющем визит в Москву, Лукашенко отметил
, что странами «и на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, они не все выполняются». Он напомнил, что полгода назад были утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на предстоящие 5 лет: «Есть программа действий. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. В плане подготовки в те времена многие наши предложения о более тесной интеграции не были поддержаны».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы
государств договорились встретиться для обсуждения спорных ситуаций. 6
декабря на заседании Евразийского экономического совета Лукашенко заявил о разных
условиях ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. Так, для
белорусских потребителей топливо стоит $130 за тыс. куб. м, тогда как для
российских - $70. Путин ответил, что Россия предоставляет Белоруссии скидку,
иначе цена газа составила бы около $200 за тыс. куб. м.