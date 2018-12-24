Кремль рекомендовал губернаторам назначить ответственных за соцсети

Администрация президента настоятельно рекомендует регионам нанять помощников губернаторов или создать отделы по SMM и интернет-коммуникациям в местных правительствах. Особенно это касается регионов, где в 2019 году пройдут губернаторские выборы, пишет РБК со ссылкой на источники.

Специалисты должны заняться работой с соцсетями, местными блогерами, а также созданием и продвижением в интернете контента по региональной повестке.При этом соцсети за губернаторов помощники по интернету вести не будут. На новых сотрудников будет возложена ответственность за риски и оперативное реагирование на проблемы в соцсетях. Именно в соцсетях «вылавливаются» проблемы, которые волнуют местных жителей, поясняет собеседник агентства.Подразделения, создать которые федеральный центр рекомендует регионам, уже существуют при правительстве Москвы, Подмосковья и Нижнего Новгорода.