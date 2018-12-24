Сын Каддафи попросил Путина о поддержке

Саиф аль-Ислам, сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи, ищет поддержки своих политических амбиций со стороны России. В начале декабря его представитель через заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова передал российскому президенту Владимиру Путину соответствующее письмо, передают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg. В письме Каддафи-младший объясняет свое видение ситуации в Ливии и просит у Москвы политической поддержки.

Собеседники Bloomberg уточняют, что у Каддафи-младшего есть президентские амбиции и он ищет в России как финансовую помощь, так и посредничество для создания коалиций с другими центрами власти в Ливии. Выборы в стране могут состояться в 2019 году.

Президентские амбиции есть и у командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара, который до недавнего времени считался фаворитом Кремля. Он контролирует как большую часть нефтедобычи на востоке Ливии, так и заключение соглашений с иностранными компаниями. Отмечается, что с 2016 г. он был частым гостем в Москве, но столицу России регулярно посещал и премьер-министр правительства национального единства Файез аль-Саррадж, поддержанный ООН, говорят собеседники агентства.