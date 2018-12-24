Россияне назвали важнейшие события 2018 года

Важнейшими событиями 2018 года опрошенные «Левада-центром» россияне назвали открытие Крымского моста, повышение пенсионного возраста и выборы президента. Оценки текущего года в целом чуть более пессимистические, чем год назад: за счет роста числа россиян, которые считают, что уходящий год был «труднее, чем предыдущий». Вместе с тем 57% опрошенных сказали, что для них лично год был «удачным», противоположную оценку продемонстрировал каждый третий, говорят социологи.

Кроме открытия Крымского моста, пенсионной реформы и выборов президента респонденты назвали следующие события: чемпионат мира по футболу, пожар в ТРК «Зимняя вишня», нападение на колледж в Керчи, конфликт в Керченском проливе и введение военного положения на Украине, военные действия в Сирии.Пенсионная реформа ожидаемо стала одним из главных событий 2018 года для жителей России, отметила социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Реакция граждан на реформу привела к нарушению «посткрымского баланса» в общественных настроениях: росту протестного потенциала и неодобрения деятельности институтов власти, снижению показателей социального оптимизма, сказала она РБК . Лидирование Крымского моста Пипия связала с широкой медийной поддержкой его строительства.Среди наименее популярных ответов оказались отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, блокировка Telegram, Brexit, пытки заключенных в учреждениях ФСИН, конфликты в Кабардино-Балкарии, митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечней, «бархатная революция» в Армении, голодовка режиссера Олега Сенцова, процесс над Кириллом Серебренниковым.Если бы респондентам не предлагали карточки с ответами, а просили называть события самостоятельно, то события, связанные с нарушением прав человека и политическими скандалами, скорее всего, набрали бы еще меньше голосов, считает Пипия. «За такими событиями внимательно следит небольшое число россиян, для которых важна альтернативная федеральным СМИ повестка», — отметила она.