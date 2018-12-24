Чиновники хотят оснастить грузовики датчиками весового контроля

Для борьбы с перевесом у грузовиков чиновники хотят оснащать их датчиками измерения осевой нагрузки. Законодательство, требующее ставить их на грузовики массой больше 3,5 т, должны подготовить к 2024 году, предлагается в паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишут «Ведомости».

До конца 2021 года Минпромторг и Минтранс должны будут подготовить изменения в техрегламент Таможенного союза, которые запретят ввозить в Россию грузовики без таких датчиков, до конца 2023 года изменения должны появиться и в российском техрегламенте. Датчики контроля будут ставить на новые автомобили, заставлять ставить их на старые грузовики не будут.

На федеральном уровне система весогабаритного контроля будет создана на основе государственно-частного партнерства и отдана в концессию. Претендует на проект «РТ-инвест транспортные системы», который принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест», которым владеют «Ростех» и Андрей Шипелов. Регионы будут делать собственные концессии. Покупать датчики владельцы грузовиков смогут у любых производителей.