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Трамп объявил преемника Мэттиса на посту главы Пентагона

24.12.2018

Исполнять обязанности министра обороны США с 1 января будет заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан (Patrick Shanahan), сообщил президент Дональд Трамп.

«Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан примет должность и.о. министра обороны, начиная с 1 января 2019 года», — написал Трамп в Twitter.

21 декабря Трамп сообщил об отставке министра обороны Джима Мэттиса, который ушел с поста по собственному желанию. До этого Трамп сообщил о начале вывода войск из Сирии.

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