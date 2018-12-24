В Роскомнадзоре опровергают информацию о запросе 20 млрд рублей для блокировок сайтов и Telegram

Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов для получения 20 млрд рублей на реализацию программы блокировок контента в интернете, заявил глава РКН Александр Жаров.

«Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале «Би-би-си», мы не делали. Перед тем как материал был опубликован, к нам в пресс-службу пришел запрос от «Би-би-си», и мы ответили, что не располагаем информацией по интересующим издание вопросам», — сказал Жаров в интервью ТАСС.

Он отметил, что ведомство работает «над подходами к эффективной точечной блокировке контента не только сайтов, но и приложений» Это, по его словам, может потребоваться в том числе в чрезвычайной ситуации. «Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться и она стоит столько-то рублей, рано. Нет такого», — сказал Жаров.

18 декабря Русская служба «Би-би-си» сообщила, что в 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram. По данным журналистов, власти готовы потратить на это до 20 млрд руб.