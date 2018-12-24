За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд

Отток средств инвесторов из фондов, ориентированных на российский рынок, за три последние недели составил $330 млн, а за год из российских фондов вывели более $1 млрд. Таковы подсчеты «Коммерсанта», который отмечает, что больше фонды теряли только в 2013 году — $3,1 млрд.

Негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года. Лишь в январе российские фонды зафиксировали приток инвестиций более $0,5 млрд.

Аномальное поведение инвесторов на российском рынке вызвано геополитическим фоном вокруг страны. В последние месяцы года пессимизма инвесторам добавили цены на нефть, отмечает «Ъ».