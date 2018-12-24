В Пермском крае сегодня объявлен день траура по погибшим шахтерам

24 декабря в Пермском крае объявлен днем траура по погибшим в шахте «Уралкалия».
Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» компании «Уралкалий» произошло задымление. Погибли 9 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, которое повлекло смерть двух и более человек. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в Пермский край направлены криминалисты центрального аппарата СК России.
Строительные работы на руднике шахты производились работниками сторонней подрядной организации. В качестве подозреваемых задержаны Андрей Купришкин — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев — начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680».