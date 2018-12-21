В стенограмме пресс-конференции Путина исправили ошибки президента

В стенограмме большой пресс-конференции президента Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля, исправлены некоторые цифры, в которых он ошибся. Как пишет «Дождь», исправлены данные о сумме потерь Европы из-за санкций против России и о запасах газа на Ямале.

Путин на пресс-конференции привел данные Европарламента, по которым потери европейской экономики от санкций против России составили примерно € 500 млрд. На сайте Кремля приводится такая цитата: «По данным Европарламента, примерно на €50 млрд потери европейской экономики от санкций…» Запасы газа на Ямале Путин на пресс-конференции оценил в 67 трлн кубометров. Согласно стенограмме, он назвал другую цифру — 6,7 трлн кубических метров, отмечает «Дождь».