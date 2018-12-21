Уильяма Браудера заочно арестовал Тверской суд Москвы

Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.

Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Браудера на территорию России либо с момента его задержания на территории РФ, уточняет «Интерфакс».

Адвокат Александр Антипов просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия, так как Браудер не был уведомлен ни о заочном предъявлении ему нового обвинения, ни о сегодняшнем заседании.

О новом деле Браудера стало известно 19 ноября. Ему заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. Следствие полагает, что «в период после 1 января 1997 года, действуя из корыстных побуждений, Браудер создал и возглавил организованное сообщество для совершения тяжких экономических преступлений, в том числе ухода от уплаты налогов, хищения средств бюджета РФ, а также легализации доходов, полученных преступным путем». Ущерб бюджету следствие оценивает более чем в 10,5 млрд руб.

Следователи также изучают версию о насильственной смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Генпрокуратуре говорили, что «Браудер имел мотив на физическое устранение Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений».

Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Его арест связывали с раскрытием им коррупционных схем, к которым причастны чиновники и сотрудники МВД. Браудер инициировал принятие в США и Канаде «актов Магнитского» — законов, запрещающих въезд россиянам, причастным к нарушениям прав человека в России и других странах.

Ранее Браудер уже был заочно осужден в России за экономические преступления.