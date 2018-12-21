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Росгвардия подает в суд на РБК из-за публикаций о закупках продовольствия

21.12.2018

В Росгвардии выразили претензии к публикациям РБК, посвященным закупкам продовольствия для нужд ведомства, спор будет разрешен в суде.

В Росгвардии сочли, что материалы РБК от 10 декабря «Контракт по «Дружбе»: почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ» и от 13 декабря «Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов» изобилуют «грубыми неточностями», в них «искажается и умалчивается важная информация». Поэтому «Росгвардия приняла решение обратиться в судебные инстанции, чтобы добиться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации». 

Ранее из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией о закупках Росгвардии в суд на Алекея Навального подал глава ведомства Виктор Золотов. Он требует взыскать с оппозиционера 1 млн руб. в рамках иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сам иск пока оставлен без движения из-за выявленных судом недостатков.



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