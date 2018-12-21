Facebook создает свою криптовалюту

Facebook работает над созданием криптовалюты, которая позволит пользователям переводить деньги с помощью WhatsApp. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, валюта будет привязана к доллару США, чтобы минимизировать волатильность.

Уже давно ожидается, что Facebook сделает шаг в сфере финансовых услуг после того, как в 2014 году компания наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса для запуска своего приложения Messenger, отмечает агентство. В мае Маркус стал руководителем подразделения Facebook, ответственного за блокчейн. По словам сотрудников LinkedIn, в блокчейн-группе Facebook насчитывается около 40 человек.

«Как и многие другие компании, Facebook изучает способы использования возможностей технологии блокчейна. Эта новая небольшая команда изучает множество различных приложений», — заявили в компании.

WhatsApp, зашифрованное приложение для мобильных сообщений, пользуется популярностью в Индии и насчитывает более 200 млн пользователей. Страна также лидирует в мире по денежным переводам — ​​в 2017 году люди отправили домой в Индию $69 млрд, сообщал Всемирный банк в этом году.