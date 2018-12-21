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В Кремле пояснили претензии к BBC

21.12.2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских ведомств возникали вопросы к корпорации BBC в связи с освещением «того, что происходит в Сирии и внутри РФ».

«Здесь можно говорить о какой-то вкусовщине. В данном случае этим вопросом займется уполномоченный орган», — отметил он, передает «Интерфакс».

Ранее 21 декабря Роскомнадзор объявил о проверке BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

Накануне медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT нарушившим правила вещания — в нескольких программах канала, посвященных, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии, не были соблюдены принципы объективности. 

И в RT, и в BBC заявили, что соблюдают нормы законодательства стран, где они вещают.

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