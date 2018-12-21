Во Владивостоке бюджетников заставляют делать зарядку с губернатором

Администрация Владивостока «отряжает» бюджетников для участия в зарядке с губернатором региона Олегом Кожемяко. Об этом пишет Znak.com, ссылаясь на распоряжение начальника управления развития физкультуры и массового спорта администрации города.

В документе, адресованном руководителям подотчетных управлению учреждений, указано, что по поручению Кожемяко по субботам на территории Спортивной набережной Владивостока проводится зарядка. Для участия в ней руководители учреждений должны обеспечить присутствие сотрудников: по 5–10 человек.

Зарядки Олег Кожемяко начал проводить в начале декабря в преддверии выборов губернатора. Так, в одном из сообщений на сайте администрации Приморья говорится, что «врио губернатора Приморья Олег Кожемяко снова вышел на утреннюю зарядку с десятками жителей Владивостока в субботу, 8 декабря. Мероприятие прошло во второй раз, но уже успело стать популярным у приморцев».

Подобные зарядки напоминают пробежки бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которые начались в период его предвыборной кампании и продолжаются до сих пор, стали его визитной карточкой, отмечает Znak.com