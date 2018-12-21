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«Первый канал» потребовал заблокировать YouTube-трансляцию Навального с пресс-конференции Путина

21.12.2018

Обновлено: «Первый канал» назвал блокировку ошибкой и разблокировал запись: подрядчик, который отвечает за соблюдение авторских прав на YouTube, проводил «зачистку» пиратских копий выпуска программы «Большая игра» по электронному отпечатку, «выпуск содержал фрагмент пресс-конференции с вопросом Марины Ким. Отпечаток автоматически сработал на всех YouTube-каналах, использовавших этот фрагмент, и заблокировал их. Блокировки уже отозваны».

По требованию «Первого канала» оказалась заблокированной трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая велась на YouTube-канале Алексея Навального.

«Оказывается, на «Первом» есть некая ведущая по имени Мария Ким. Она задавала Путину вопрос. И «Первый канал» написал на нас жалобу: лицо и голос Марии Ким принадлежат «Первому каналу», а теперь они у вас на YouTube-канале, поэтому происходит нарушение авторских прав», — пояснил суть претензий Навальный.

Политик отметил, что право на трансляцию было приобретено официально, «но все равно забавно, как они там нервничают просто из-за трансляции с комментариями и изобретают способы все запретить».

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