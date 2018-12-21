«Первый канал» потребовал заблокировать YouTube-трансляцию Навального с пресс-конференции Путина

Обновлено: «Первый канал» назвал блокировку ошибкой и разблокировал запись: подрядчик, который отвечает за соблюдение авторских прав на YouTube, проводил «зачистку» пиратских копий выпуска программы «Большая игра» по электронному отпечатку, «выпуск содержал фрагмент пресс-конференции с вопросом Марины Ким. Отпечаток автоматически сработал на всех YouTube-каналах, использовавших этот фрагмент, и заблокировал их. Блокировки уже отозваны».

По требованию «Первого канала» оказалась заблокированной трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая велась на YouTube-канале Алексея Навального.