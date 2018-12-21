Правительство выступило против введения понятия «уголовного проступка»

Правительство России дало отрицательный отзыв на разработанный Верховным судом законопроект о введении в законодательство понятия уголовного проступка.

Как пишут «Ведомости», в отзыве говорится, что предлагаемые изменения «не согласуются со статьей 52 Конституции РФ, поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым в результате совершенного уголовного преступления причинен вред». Кроме того, нововведение увеличит нагрузку на уголовно-исправительную систему и потребует дополнительных расходов, считают в правительстве.

Ранее законопроект о внесении в Уголовный кодекс понятия «уголовный проступок» внес в Госдуму Верховный суд . Как говорится в постановлении ВС, опубликованном еще осенью 2017 года, в разряд «проступков» должны перейти около 80 «легких» уголовных преступлений. Это, к примеру, причинение легкого вреда здоровью, клевета, вандализм, халатность. По идее законопроекта тот, кого привлекут по одной из этих статей, сможет избежать уголовной ответственности. Наказание за уголовный проступок не влечет судимости и связанных с ней правовых последствий.

Собеседник «Ведомостей» в судейском сообществе считает, что основные противники инициативы по гуманизации уголовного законодательства — это правоохранительные ведомства, которые опасаются за статистические показатели. Всегда проще раскрывать и отчитываться за малозначительные преступления, в то время как более серьезные требуют больше работы, поясняет он.