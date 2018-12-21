Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев вышел на свободу после административного ареста за пост в Facebook об акции в защиту фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». При этом, как сообщает «Медиазона» со ссылкой на общественную защитницу Ирину Яценко, за полчаса до того как Пономарева должны были выпустить из спецприемника, его вывезли в Мещанское ОВД и уже там отпустили.

Льва Пономарева арестовали 5 декабря, признав виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий за пост в Facebook об акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Тверской суд Москвы назначил срок в 25 суток, позже Мосгорсуд сократил его до 16 суток.

Минюст по запросу Генпрокуратуры начал внеплановую проверку движения «За права человека» — до 14 января организация должна представить документы о своей деятельности за последние три года работы.