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Роскомнадзор начал проверку BBC

21.12.2018

Роскомнадзор объявил о проверке BBC после того, как в Британии нарушения нашли у телеканала RT.

«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала «BBC World News», распространяемого на территории Российской Федерации, а также в отношении ресурсов BBC в сети Интернет, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству», — говорится в сообщении ведомства. 

Накануне медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT нарушившим правила вещания — в нескольких программах канала, посвященных, в частности, отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии, не были соблюдены принципы объективности. 

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