16 стран ОБСЕ призвали расследовать нарушение прав человека в Чечне

Группа из 16 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российские власти расследовать нарушение прав человека в Чечне на основе доклада о работе так называемого московского механизма. Заявление опубликовано на сайте миссии США при ОБСЕ, пишет «Новая газета».

«В докладе делается вывод о том, что представленные доказательства четко подтверждают верность утверждений об очень серьезных нарушениях и злоупотреблениях в области прав человека в Чеченской Республике РФ», — сказано в заявлении.

Среди доказанных утверждений названы такие как травля и преследования, произвольные или незаконные аресты и задержания, пытки, насильственные исчезновения и внесудебные казни.

«Жертвами являются, в частности, ЛГБТИ-лица, правозащитники, юристы, независимые средства массовой информации и организации гражданского общества», — отметили в докладе.

Группа стран также призвала начать расследование действий правительства Чечни в отношении представителей ЛГБТ.