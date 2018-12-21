МВД просит расширить права полицейских

В МВД России подготовили поправки в закон «О полиции», расширяющие права правоохранителей.

Так, предлагается дать полицейским право досматривать человека, если его заподозрили в краже, проникать в жилище для задержания «лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, или скрывающихся с места совершения». Полицейским хотят разрешить вскрывать транспортные средства, если внутри находится совершивший преступление или если человеку нужна помощь.

Кроме того, в случае «необходимости незамедлительного прекращения противоправных посягательств, угрожающих жизни и здоровью граждан», полицейским предлагается разрешить сначала осуществить «неотложные меры», а затем уже представиться и разъяснить виновному его права.