Трамп сокращает военный контингент в Афганистане

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе половины военнослужащих из Афганистана.

Около половины из 14 тыс. американских военнослужащих вернутся домой в ближайшие недели, пишет The Wall Street Journal . Это станет началом завершения 17-летней войны, которое займет несколько месяцев.

AP отмечает, что Трамп давно настаивал на выводе войск из Афганистана, считая войну проигранной. Но министр обороны Джим Маттис и другие военные убеждали его сохранять военный контингент. Решение Трампа стало одним из ключевых факторов для ухода Маттиса в отставку, отмечают источники AP.

Американские войска вошли в Афганистан в ноябре 2001 года, что было спровоцировано терактами 11 сентября. С тех пор США потеряли более 2400 солдат и потратили более $900 млрд.

США и НАТО официально завершили свою боевую миссию в 2014 году, но американские и союзные войска остаются в Афганистане. Они не только борются с террористами, но и обучают афганских военных.

«Однако повстанцы-талибы контролируют почти половину Афганистана и сейчас более могущественны, чем когда-либо после вторжения американцев 2001 году. В последние месяцы были предприняты новые попытки добиться прогресса в мирных переговорах с талибами. Чиновники теперь обеспокоены тем, что любой шаг по выводу американских войск может ослабить эти перспективы и просто побудит талибов подождать, пока войска уйдут», — пишет AP.

Ранее Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.