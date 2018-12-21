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Министр обороны США , четырехзвездный генерал Джим Маттис уходит в отставку.NT публикует его письмо об отставке.

21.12.2018

Заявление об отставке  своего министра обороны президент США Дональд Трамп сделал в своем Twitter. Он сообщил , что генерал Маттис выйдет на пенсию в конце ферваля. The New York Times отмечает, что объявление об отставке генерала Маттиса было сделано на следующий день после того, как Трамп объявил о выводе двухтысячного американского контингента из Сирии, чему противилось высшее командование армии США. Президент Путин одобрил это решение Трампа во время своей ежегодной большой  пресс-конференции  20 декабря.  Отвечая на вопрос корреспондента газеты Chicago Tribune о планируемом Вашингтоном выводе американских войск из Сирии,  Путин заявил, что  «в целом» согласен таким решением президента США Дональд Трампа и согласен с оценкой, что военные силы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в Российской федерации)  в основном разгромлены. Американские СМИ рпубликовали фотокопию заявления Маттиса о его уходе в отставку ( см. ниже) . В нем, в частности говорится: "Поскольку у вас есть право иметь в качестве министра обороны, чьи взгляды совпадают с вашими по этому и другим поводам ( в письме идет речь о том, что сила Америки зиждется на тесных отношениях с союзниками , и что это особенно важно сейчас, когда Китай и Россия, пишет Маттис, будут пытаться влиять на мир в соответствии с их авторитарными принципами —NT.), я уверен, что поступлю правильно, если уйду в отставку со своего поста".  Тем самым генерал Маттис , имеющий огромное влияние в армии США ( четырехзвездный генерал — высшее зыание в армии США, а Маттис, к тому же еще, и спецназовец —NT.), подтверждает давно циркулировавшие слухи, что между ним и Трампом существуют расхождения по главным вопросам американской внешней политики. 

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