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The Insider: глава службы экономической безопасности ФСБ связан с лидером тамбовской ОПГ

20.12.2018

Издание The Insider, изучив записи телефонных переговоров Геннадия Петрова, которого называет лидером тамбовско-малышевской ОПГ, утверждает, что он вел общие дела с генерал-майором ФСБ Сергеем Королевым, ныне возглавляющим Службу экономической безопасности ФСБ.

Авторы расследования пишут, что Петров также находится в дружеских и партнерских отношениях с прокурором Петербурга Литвиненко, а решать различные проблемы ему помогал, в том числе, замруководителя управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максим Шмаренков.

Прослушки показывают, что именно через Сергея Королева Петров пытался пролоббировать назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета, пишет The Insider.

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