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РБК: Глава Росимущества уйдет в отставку

20.12.2018

Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков уйдет в отставку. Как пишет РБК со ссылкой на источники, соответствующий документ уже подписал премьер Дмитрий Медведев.

Основным кандидатом на пост нового руководителя Росимущества называют Вадима Яковенко, который с мая 2011 года по февраль 2015-го возглавлял главное следственное управление Следственного комитета по Москве, а с декабря 2016 года работает главным федеральным инспектором по Московской области.

Пристансков уходит с поста по собственному желанию, так как он устал от «бесконечной нервной работы», говорит один из собеседников РБК.

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