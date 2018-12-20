РБК: Глава Росимущества уйдет в отставку

Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков уйдет в отставку. Как пишет РБК со ссылкой на источники, соответствующий документ уже подписал премьер Дмитрий Медведев.

Основным кандидатом на пост нового руководителя Росимущества называют Вадима Яковенко, который с мая 2011 года по февраль 2015-го возглавлял главное следственное управление Следственного комитета по Москве, а с декабря 2016 года работает главным федеральным инспектором по Московской области.

Пристансков уходит с поста по собственному желанию, так как он устал от «бесконечной нервной работы», говорит один из собеседников РБК.