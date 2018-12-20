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Путин: журналистов в ЦАР убили местные группировки

20.12.2018

Владимир Путин, отвечая на вопрос о ЧВК Вагнера и гибели российских журналистов, которые расследовали деятельность организации в Африке, сказал, что их убили местные группировки. Он отметил, что журналисты прибыли в ЦАР без уведомления местных властей, «как туристы».

Президент также сказал, что частные военные предприятия должны работать в рамках закона: «По поводу присутствия их где-то там, за границей, если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».

На вопрос о «поваре Путина», бизнесмене Евгении Пригожине, которого связывают с ЧВК Вагнера, президент ответил: «Все мои повара сотрудники службы охраны, других нет».

Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в Центральноафриканской республике в конце июля. Они расследовали деятельность ЧВК.


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