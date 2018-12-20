Две трети россиян негативно относятся к работе Госдумы и правительства

Большинство россиян негативно относятся к деятельности Госдумы и правительства, но удовлетворены работой президента, показал опрос «Левада-центра». Данные приводит «Интерфакс».

К деятельности Думы негативно относятся 66% респондентов, не одобряют работу премьера Дмитрия Медведева 67% опрошенных, а работу правительства - 63%. При этом, по результатам исследования, деятельность президента Владимира Путина одобряют две трети опрошенных, противоположного мнения придерживаются 33% респондентов.

45% ответивших на вопросы считают, что дела в стране идут в правильном направлении, а 44% полагают, что Россия идет по неверному пути.