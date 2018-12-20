Правительство обяжет госкомпании перевести транспорт на газ

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки. Как сообщает РБК, круг госкомпаний еще не определен, но реализовать поручение нужно будет с 2019 по 2024 год, на которые рассчитана программа по развитию рынка газомоторного топлива Минэнерго.



«Российским железным дорогам» по итогам совещания было дано отдельное поручение: совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и Минфином предусмотреть в долгосрочной программе развития компании расходы на появление заправок с газомоторным топливом вдоль железнодорожных путей общего пользования для подвижного железнодорожного состава.



Руководитель направления «Газ и Арктика» энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Роман Самсонов оценил стоимость перевода на газ одного автомобиля с пробегом в 67–100 тыс. руб. «Экономически выгодно иметь газовый транспорт тем компаниям, чьи авто проезжают не менее 200–250 км в день», — отметил он.

Игорь Мещерин, директор международного учебного центра «Газомоторное топливо стран СНГ» при РГУ им. Губкина главными выгодоприобретателями от поручения Козака назвал «Газпром» и производителей автотранспорта.Минэнерго оценивает реализацию программы развития рынка газомоторного топлива на 2019–2024 годы в 174,7 млрд руб. бюджетных средств. По ее итогам рынок сбыта газа на транспорте в России может увеличиться в пять раз. К этому сроку должны быть построены 1,4 тыс. газовых заправок.Пока Минфину поручено выделить 4 млрд руб. в 2019 году на развитие газомоторного транспорта и инфраструктуры в пилотных регионах.