Акции «Русала» выросли после новостей о скором снятии санкций

После открытия Гонконгской биржи акции компании «Русал» выросли сразу на 25%. Позднее цена акций скорректировалась, однако бумаги оставались «в плюсе» на 16–17% от уровня закрытия торгов, передает РБК. На открытии торгов Московской биржи акции «Русала» и глобальные депозитарные расписки En+ выросли на 40%, сообщает ТАСС. Позже цены скорректировались до роста на 16% и 30% соответственно.

Накануне Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней снять санкции с компаний «Русал», En+ и ОАО «ЕвроСибЭнерго». При этом Олег Дерипаска останется в санкционном списке, вся его собственность и юрлица, где ему принадлежит 50% и более, будут заморожены.

Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы были включены в санкционный список 6 апреля.