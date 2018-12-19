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США ввели санкции против Мишкина, Чепиги и СМИ Пригожина

19.12.2018

Минфин США сообщил о включении в санкционные списки подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей Александра Мишкина и Анатолия Чепиги, также известных как «Петров» и «Боширов».

Кроме того, под санкции попали СМИ, связанные с компанией Concord Management and Consulting близкого к президенту России бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с Агентством интернет-исследований («фабрика троллей»). Последнее в США обвиняют во вмешательстве в ход президентской кампании 2016 года путем размещения постов в социальных сетях. Среди СМИ, включенных в санкционные списки, «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Невский вестник», «USA Really».

Кроме Чепиги и Мишкина, которых западные спецслужбы считают агентами российской военной разведки, под санкции попали еще 13 человек, связанных с ГРУ (ныне ГУ Генштаба ВС России). Всего в новом списке 18 россиян. 

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