США ввели санкции против Мишкина, Чепиги и СМИ Пригожина

Кроме того, под санкции попали СМИ, связанные с компанией Concord Management and Consulting близкого к президенту России бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с Агентством интернет-исследований («фабрика троллей»). Последнее в США обвиняют во вмешательстве в ход президентской кампании 2016 года путем размещения постов в социальных сетях. Среди СМИ, включенных в санкционные списки, «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Невский вестник», «USA Really».
Кроме Чепиги и Мишкина, которых западные спецслужбы считают агентами российской военной разведки, под санкции попали еще 13 человек, связанных с ГРУ (ныне ГУ Генштаба ВС России). Всего в новом списке 18 россиян.