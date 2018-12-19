Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка

«Компании согласились провести существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении, включая уменьшение пакета акций Олега Дерипаски в этих организациях ниже 50% и пересмотр состава советов директоров, также они согласились на проведение обширного постоянного аудита, сертификации и отчетности», — говорится в сообщении.
В рамках соглашения половина обновленного совета директоров En+ будет состоять из граждан США или Великобритании, а нынешний председатель совета директоров «Русал» уйдет в отставку.
Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы были включены в санкционный список 6 апреля.