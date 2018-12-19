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Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка

19.12.2018

Минфин США намерен через 30 дней снять санкции с компанний «Русал», En+ и ОАО «ЕвроСибЭнерго». При этом Олег Дерипаска останется в санкционном списке, вся его собственность и юрлица, где ему принадлежит 50% и более, будут заморожены, говорится в сообщении Минфина.

«Компании согласились провести существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении, включая уменьшение пакета акций Олега Дерипаски в этих организациях ниже 50% и пересмотр состава советов директоров, также они согласились на проведение обширного постоянного аудита, сертификации и отчетности», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения половина обновленного совета директоров En+ будет состоять из граждан США или Великобритании, а нынешний председатель совета директоров «Русал» уйдет в отставку.

Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы были включены в санкционный список 6 апреля. 

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