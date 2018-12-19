Путин одобрил критерии эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин одобрил показатели для оценки эффективности деятельности глав регионов по достижению целей, установленных «майским» указом о развитии страны до 2024 года.

На сайте Кремля публикуется перечень показателей:

1. Уровень доверия к власти.

2. Число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

3. Численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса.

4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях.

5. Реальная среднемесячная зарплата.

6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и средств федерального бюджета.

7. Уровень бедности.

8. Общая продолжительность жизни.

9. Естественный прирост населения.

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.

11. Уровень доступности жилья для жителей субъекта.

12. Доля городов (населенных пунктов) с благоприятной городской средой.

13. Качество окружающей среды.

14. Уровень образованности.

15. Доля автомобильных дорог регионального значения и агломераций, с учетом загруженности, соответствующих нормативным требованиям.