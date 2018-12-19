В Эстонии прошли первые аресты по делу об отмывании средств через Danske Bank

Эстония произвела первые аресты по делу об отмыванием денег, в котором участвовал Danske Bank — задержаны 10 бывших сотрудников эстонского отделения банка. Об этом сообщает Reuters.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании и США расследуют переводы на общую сумму €200 млрд, осуществленные через крошечный филиал датского банка в Эстонии в период с 2007 по 2015 год.

«Во вторник криминальная полиция задержала шесть человек, а в среду еще четверо. Есть основания подозревать, что они сознательно переводили деньги клиентов, которые находились под подозрением в отмывании денег», — говорится в заявлении прокурора Эстонии.

Глава криминальной полиции Эстонии Айвар Алавере сказал, что все задержанные являются гражданами Эстонии, они подозреваются в принадлежности к сети, которая способствовала притоку грязных денег через филиал Danske Bank в Эстонии. Он сказал, что число арестов может увеличиться.



Ранее в отчете финансового учреждения по итогам внутреннего расследования сообщалось, что 177 клиентов Danske Bank могли быть замешаны в отмывании крупных сумм из России. В числе клиентов, которые совершали подозрительные платежи, назвали сотрудников ФСБ и Игоря Путина, двоюродного брата российского президента.

Специалисты юридической фирмы Bruun & Hjejle проанализировали данные клиентов и их транзакций с 2007 по 2015 год (это около 15 тыс. человек и 9,5 млн платежей, 23% средств перевели в банк клиенты из России). Авторы отчета признали, что схемы отмывания денег через эстонское отделение действительно долгое время работали из-за серьезных недостатков в системах управления и контроля: так, в эстонском филиале было большое количество клиентов из других стран, которые осуществляли огромный объем транзакций, при этом там не уделялось достаточного внимания риску отмывания денег, да и сам филиал работал «слишком независимо от остальной группы». В документе говорится, что проблемы всплывали постепенно, появлялись признаки, которые указывали на нарушения, но из-за отсутствия полной информации руководство принимало меры либо слишком поздно, либо в недостаточном объеме. При этом расследование точно установило, что Совет директоров, его председатель и гендиректор банка не нарушили своих обязательств. Большинство из тех, кого признали причастными к отмыванию средств, больше не работают в этом учреждении.

В документе схема незаконного отмывания денег из РФ называется «Российский ландромат». Клиенты Danske Bank, замешанные в этом (в основном, компании, зарегистрированные в Великобритании и в офшорах), получали платежи через финучреждения Молдавии и Латвии Moldindconbank и Trasta Komercbanka. Больше всего операций они провели в 2013 и 2014 годах. По данным специалистов, помогать в отмывании денег могли более 40 сотрудников эстонского филиала банка.

Кроме того, специалисты проанализировали документы, которые могут свидетельствовать о похищении $230 млн из российского бюджета (схема была раскрыта юристом Сергеем Магнитским, утверждалось, что эти деньги также прошли через Danske Bank). Глава Hermitage Capital, в котором работал Магнитский, утверждал, что эстонское подразделение банка было одним из главных каналов отмывания этих средств. По словам Уильяма Браудера, деньги переводились на швейцарский счет виолончелиста и друга Владимира Путина Сергея Ролдугина.

Как сообщалось, руководство эстонского отделения Danske Bank обратило внимание на подозрительные схемы после того, как в России закрылись несколько банков, в том числе Промсбербанк. Филиал получил предупреждение от своего российского партнера о том, что не стоит иметь дело с клиентами, связанными с этим учреждением. Личности владельцев банка установить не удалось, после этого эстонский филиал закрыл счета более 20 компаний. В ноябре выяснилось, что Промсбербанк, в состав директоров которого входил брат Владимира Путина, был связан с властными структурами. Потом оказалось, что в 2013 году клиенты-нерезиденты эстонского отделения Danske Bank провели через него около 80 тыс. транзакций на сумму в $30 млрд.