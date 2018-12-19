Госдума приняла закон об отмене внутреннего роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене национального роуминга для сотовой связи в России.

«Согласно экспертным оценкам роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов возникали дополнительные издержки. В настоящий момент указанный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах Российской Федерации является избыточным», — сообщили в Думе.