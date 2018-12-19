Михаил Ходорковский о проверке движения «За права человека»

Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева, сообщает "Эхо Москвы". Важная новость. Особенно в контексте недавнего заседания СПЧ, где едва ли не каждый докладчик напоминал Путину о несправедливом аресте Пономарева.

• Михаил Федотов: "Многодневный арест Льва Пономарева заставляет вернуться к вопросу о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстрациях и формировании культуры свободы собраний без издевательских отказов в согласовании, без неопознанных казачьих нагаек, но и без провокаций со стороны организаторов".

• Николай Сванидзе: "Последнюю свою в жизни подпись за день до смерти Людмила Михайловна поставила под заявлением с требованием освободить Льва Александровича Пономарева. <...> Лев Александрович не хулиган, он доктор физико-математических наук, соратник Людмилы Михайловны, он был доверенным лицом Андрея Дмитриевича Сахарова, он принципиальный противник насилия, он пацифист, ему 77 лет, и его репутация чиста как свежевымытое стекло. Это стыд и позор для меня лично, что в день похорон Людмилы Михайловны и в день столетия Солженицына Лев Александрович Пономарев сидит в кутузке. <...> В городском суде Льва Александровича защищал член нашего совета – Генри Маркович Резник, который разбирается в юриспруденции лучше, чем я, и он считает, что решение обоих судов было неправосудным, поскольку отсутствует состав преступления".

• Андрей Бабушкин: "Лев Пономарев – это принципиальный противник того, что происходит в Париже. А если его посадить под арест, то, к сожалению, на его место придут те люди, которые не являются принципиальными противниками парижских событий".

• Екатерина Шульман: "Лев Пономарев не был отпущен судом, для того чтобы попрощаться с Людмилой Алексеевой. Судья отказал в его ходатайстве, сочтя, что он не является достаточно близким лицом для Людмилы Михайловны, чтобы можно было его отпустить. Это даже вне зависимости от общих обстоятельств его дела, о котором коллеги здесь уже несколько раз говорили, вот эта мелочность, конечно, поражает воображение. <...> случай Льва Пономарева, на мой взгляд, ужасен не тем, что он пожилой, заслуженный человек, а тем, что такого преступления не должно существовать, что он сообщил о том, что будет мероприятие, а это мероприятие не удалось согласовать. Преступлением является насилие, преступлением является повреждение имущества, это понятно. Сами по себе митинги, пикеты, шествия – это часть общественной жизни, это часть городской среды, это абсолютно нормально".

• Екатерина Винокурова: "Считаю, что посадить 77‑летнего мужчину на 25 суток в СИЗО – это нужно действительно, по психологии, иметь склонности к садизму. Это я о психологическом портрете судьи".

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Кто-нибудь верит в самодеятельность Минюста, настроившегося именно сейчас на внеплановую проверку движения "За права человека"? Не верите? Зря. Чиновникам уже далеко не каждый раз нужен непосредственный путинский рык. Не дураки ведь, научились за 18 лет и улавливать, и предугадывать, и читать между строк. А Путина на заседании СПЧ при всем желании сложно было понять неправильно, прозвучало ведь примерно так: Пономарев-то ваш, может быть, и пацифист, но только защищал он не тех, да еще и призывал... и вообще, хотите как в Париже?!

Слушайте, если российская власть продолжит продвигаться такими же темпами, не исключено, что через какое-то время уже сам Путин захочет, как в Париже. Всего лишь, как в Париже. Не дай бог, конечно.