Алексей Навальный: Все сайты в России должны быть заблокированы

Взгляните сюда, мои юные любители интернета и готовьте свои сайты к блокировке. Потому что с сегодняшнего дня вообще любой сайт в стране нарушает закон и хранит персональные сведения граждан России «на американских серверах в Калифорнии».

Как я уже сегодня писал, утром было заседание суда, заблокировало сайт «Умного голосования». Ожидая этого решения, мы убрали с сайта сбор персональных данных, чтобы Роскомнадзор не имел формального повода придраться к нам. Сайт все равно заблокировали, и пока не вернулись юристы, я считал, что по смехотворному обвинению в нарушении семейной тайны.

Однако реальность превзошла любые фантазии.

Когда наш представитель сказал на суде, что персональных данных сайт https://2019.vote не собирает, чуваки из Роскомнадзора, хитро прищурившись, воскликнули: а нет! Собирает. После чего предоставили суду две страницы кода, доказывающего, что сайт подключен к сервисам «Google.Аналитика» и «Яндекс.Метрика».

Для тех, кто совсем далек от этого: это просто счетчики. Любой владелец сайта хочет знать, сколько на него заходит людей, откуда и т.д. Поэтому ты подключаешься к счетчику. Техническая штука, которая есть абсолютно на любом сайте. Счетчик считает людей, зашедших на сайт, и эти данные записывает на сервер. А сервер-то в Калифорнии! Все, национальная безопасность под угрозой.

Особенно смешно про «Яндекс.Метрику». Если нас надо заблокировать за использование счетчика Яндекса, то что же надо сделать с Яндексом? Взорвать? Расстрелять всех сотрудников. Они-то ведь, дурашки, не поняли еще, насколько незаконны, и даже вот — земельный участок под офис купили. Какой земельный участок, если пора готовиться к явке с повинной. Передайте Воложу, что чистосердечное признание смягчает вину. (Но увеличивает срок).

Короче, здорово. Теперь любой сайт можно заблокировать просто по щелчку пальцев. Пофигу, что вы там пишите и какие правила соблюдаете, а какие нет.

Большое наступление на интернет началось, мы видим это по десяткам миллиардов рублей, выделяемых на новые «более лучшие» блокировки. Просто мы еще не до конца осознаём масштаб этого наступления.

Регистрируйтесь на «умном голосовании». И нам очень нужны крутые разработчики, желающие сделать доброе дело и нахлобучить «Единую Россию», Роскомнадзор и всю компашку. Здесь пост об их поиске для тех, кому нужны подробности.

Отдельно нужны крутые разработчики ботов для Телеграма и других мессенджеров. Вообще, очень нужны специалисты, которые проконсультируют нас и объяснят, что там можно делать и как. Пишите: django@fbk.info